Сотрудники стадиона «Енисея» включили полив поля, пока там разминались игроки «Балтики»

Во время разминки перед матчем 10-го тура Футбольной национальной лиги между красноярским «Енисеем» и «Балтикой» из Калининграда сотрудники стадиона «Центральный» включили полив поля, несмотря на то что там разминалась команда гостей.

Отметим, что на половине поля красноярцев вода была включена лишь через несколько минут, когда футболисты уходили в раздевалку, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Матч между «Енисеем» и «Балтикой» завершился победой красноярской команды со счётом 1:0. Единственный гол встречи был забит на 65-й минуте защитником хозяев Николаем Марковым.

На данный момент красноярцы поднялись на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 14 очков. «Балтика» располагается на 12-й строчке с 12 очками.

В следующем туре «Енисей» сыграет в гостях с воронежским «Факелом», а клуб из Калининграда примет у себя «Кубань». Обе встречи состоятся 15 сентября.