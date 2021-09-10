«Рома» сыграет с нашивкой в поддержку жителей Афганистана в матче с «Сассуоло»

Игроки «Ромы» выйдут на матч 3-го тура Серии А с «Сассуоло» в футболках со специальными нашивками в поддержку жителей Афганистана.

Пост доступен в официальном «твиттере» ФК «Рома».

На форме римлян будет располагаться нашивка с логотипом управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

После матча форма будет продана на благотворительном аукционе, а все вырученные средства будут переданы на поддержку инициатив ООН по делам беженцев, а также на помощь жителям Афганистана.

Игра между «Ромой» и «Сассуоло» пройдёт в Риме 12 сентября в 21:45 по московскому времени.

Напомним, правительство Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани передало власть запрещённому в России движению «Талибан». Талибы вошли в Кабул и теперь контролируют всю территорию страны. Местные жители массово покидают Афганистан.