Погба может перейти в «Реал» летом 2022 года на правах свободного агента

Мадридский «Реал» предпринимает очередную попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Mundo Deportivo.



Контракт французского полузащитника с «красными дьяволами» истекает летом 2022 года, чем пытается воспользоваться «Реал» и подписать его бесплатно.



«Манчестер Юнайтед» осведомлён о желании «сливочных» заключить контракт с игроком и надеется, что клубу удастся продлить действующее соглашение.



Напомним, Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он играл за «красных дьяволов» с 2011 по 2012 год, затем перешёл в туринский «Ювентус», за который выступал до 2016 года, после чего француз вернулся в «Манчестер Юнайтед».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги французский полузащитник провёл три матча и отдал пять результативных передач.