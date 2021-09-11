Кристиан Пулишич пропустит 10 дней из-за травмы

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич пропустит матч 4-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» и рискует пропустить матч 5-го тура с «Тоттенхэм Хотспур» из-за травмы лодыжки.
«К сожалению, он пришёл вчера на костылях, у него травма лодыжки и он выбыл на 10 дней», — цитирует главного тренера «Челси» Томаса Тухеля AP news.
Пулишич получил травму в среду, 8 сентября, во время матча отбора к ЧМ-2022 между Соединёнными Штатами Америки и Гондурасом. США одержали победу со счётом 4:1.
Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» зимой 2019 года за € 64 млн. В нынешнем розыгрыше АПЛ игрок сыграл в одном матче с «Кристал Пэлас» и забил гол.
Матч «Челси» — «Астон Вилла» пройдёт сегодня, 11 сентября. Начало матча – в 19:30 мск. «Челси» набрал семь очков и занимает четвёртое место. «Астон Вилла» имеет в своём активе 4 очка и занимает 11-е место.
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