Тухель о возможной связке Лукаку — Вернер: Тимо и Ромелу могут хорошо дополнять друг друга

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о возможном взаимодействии нападающих «аристократов» Ромелу Лукаку и Тимо Вернера на поле.



«Я уверен, что у нас появятся матчи и решения, когда эти двое будут играть в паре. Мы уже играли с двумя нападающими. Тимо и Ромелу могут хорошо дополнять друг друга. Тимо любит играть под нападающим, а Ромелу является нашим центрфорвардом, если он играет вместе с другими нападающими, поскольку является высоким и физически сильным игроком.



Самым важным является то, что Тимо находит свой ритм, свою уверенность и удовольствие от игры, настаивает на своём и пробивается в команду. Игроки должны бороться за свою позицию и, однажды получив её, не уступать её. Мы очень рады, что он забил и принял участие в матчах сборной.



В нашей команде не так много игроков, у нас есть футболисты с высоким классом и амбициями, и Тимо — явно тот парень, на которого мы рассчитываем, и очень важно, чтобы он выступал за нас на высоком уровне и мог решать исход матчей», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».



Напомним, Вернер перешёл в «Челси» летом 2020 года из «Лейпцига» за € 53 млн. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги немец сыграл в 35 матчах, забил шесть голов и отдал 12 ассистов.



Лукаку перешёл в «Челси» нынешним летом из миланского «Интера» за € 115 млн. В прошлом розыгрыше итальянской Серии А бельгиец сыграл в 36 матчах, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.