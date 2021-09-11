КОНМЕБОЛ выступил с заявлением по поводу идеи проведения чемпионата мира раз в два года

В КОНМЕБОЛ раскритиковали идею проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.

«Чемпионат мира каждые два года может исказить самое важное футбольное соревнование на планете, снизив его качество, подорвав его эксклюзивный характер и нынешние строгие стандарты. Чемпионат мира по футболу — это событие, которое привлекает внимание и ожидания миллиардов людей, потому что оно представляет собой кульминацию процесса выбывания, который длится весь четырёхлетний период и имеет свою собственную динамику и привлекательность.

Чемпионат мира каждые два года будет представлять собой перегрузку, с которой практически невозможно справиться в календаре международных соревнований. В нынешних условиях уже сложно согласовать время, графики, логистику, адекватную подготовку оборудования и обязательства. С предлагаемым изменением ситуация будет чрезвычайно сложной. Это может даже поставить под угрозу качество других турниров, как клубных, так и национальных.

Идея чемпионата мира по футболу состоит в том, чтобы собрать вместе самых талантливых футболистов, самых выдающихся тренеров и самых подготовленных судей, чтобы в честном соревновании определить лучшую команду на планете. Этого невозможно достичь без надлежащей подготовки, без развития команд и технических специалистов, разрабатывающих и внедряющих стратегии. Все это переводится во время, тренировки, планирование. КОНМЕБОЛ защищает стремление к совершенству в игровой сфере и стремится к участию в соревнованиях самого высокого качества. Нет никакого спортивного оправдания сокращению периода между чемпионатами мира по футболу.

Для одобрения такого изменения необходим широкий процесс консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Это должен быть плод откровенной дискуссии, в которой учитываются все мнения и критерии. КОНМЕБОЛ был и всегда будет открыт для диалога, который стремится к лучшему для футбола.

Хотя в какой-то момент КОНМЕБОЛ поддержал рассматриваемый проект, технический анализ показал, что он крайне нежизнеспособен. Поэтому в нынешних условиях мы поддерживаем нынешнюю модель Кубка мира с ее условиями и механизмами классификации, считая ее соответствующей духу, который вдохновлял тех, кто задумал и основал это соревнование», — говорится в заявлении на официальном сайте КОНМЕБОЛа.