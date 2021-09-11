Сульшер: не думаю, что переход Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» был возможен

48-летний норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», выразил мнение о возможном переходе 36-летнего португальского звёздного форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».
«Пугала ли меня перспектива перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Сити»? Вряд ли это было перспективой. Я не думаю, что его переход в этот клуб был возможен», — цитирует Сульшера Goal.
Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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