«Интер» продал почти все билеты на домашний матч ЛЧ с «Реалом»

Руководство миланского «Интера» продало 30 из 35 тыс. билетов на домашний матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Об этом информирует Football Italia.

Однако клуб уже получил разрешение от местных властей, чтобы открыть дополнительные секторы стадиона. Теперь «нерадзурри» продают билеты и на третий уровень, который обычно зарезервирован для выездных болельщиков. Квота для гостевых болельщиков теперь составляет всего около 2 тыс. билетов.

В Италии по-прежнему могут иметь только 50% от возможной вместимости стадиона из-за коронавирусных ограничений. Болельщики должны иметь «зелёный пропуск», показывающий либо статус вакцинации, либо недавнее выздоровление от COVID-19, либо отрицательный тест, сделанный в течение последних 48 часов, а также обязаны носить маски и поддерживать социальное дистанцирование. Отметим, что самый дорогой билет на этот матч стоит € 350, а самый дешёвый — € 60.

Встреча «Интера» с мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Сан-Сиро» в среду, 15 сентября. Начало игры – 22:00 мск.