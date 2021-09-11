Клопп — о «Лидсе»: стиль и философия Бьельсы отличаются от остальных

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом».

«Стиль и философия Бьельсы и то, как они защищаются, отличается от остальных. Они используют персональную опеку по всему полю, так что соперник обязательно должен об этом знать.

Но мы готовились к этому с несколькими игроками на неделе, а другие вернулись только сегодня, в четверг, и восстанавливаются. Так что, надеюсь, мы проведём две тренировки, где подготовимся к этому стилю. «Лидс» — это особенный соперник.

Они играют с высокой интенсивностью и хороши во владении мячом. Сейчас, мне кажется, они идут на втором или третьем месте по этому показателю. «Лидс» еще не набрал столько очков, сколько хотел бы, но они точно думают, что у них есть хороший шанс в матче против нас.

Надеюсь, мы будем играть настолько хорошо, насколько сможем, и тогда игра с нами будет сложной. Всегда, когда с нами сложно играть, у нас есть шанс выиграть – это мы и пытаемся сделать», – приводит слова немецкого специалиста официальный сайт «Ливерпуля».