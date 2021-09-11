Мартин Киоун: Роналду может стать величайшим игроком, выступавшим за «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун высказался о перспективах возвращения Криштиану Роналду в стан «Манчестер Юнайтед».



«Роналду по-прежнему верит, что сможет выиграть «Золотой мяч», даже в своем возрасте. Если ему нужно вдохновение, он может обратиться к персоне великого сэра Стэнли Мэтьюза, который выиграл эту престижную награду в 41 год, а ушел на пенсию в 50 лет! Роналдо только 36 лет, и он только что подписал двухлетний контракт. Он чувствует, что в нем еще много жизни.



Если Роналду сможет остановить время, вернуть «Манчестер Юнайтед» былую славу и выиграть английскую Премьер-лигу, то это, несомненно, сделает его величайшим игроком, когда-либо представлявшим этот клуб, — приводит слова Киоуна Daily Mail.



Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».