Беллингем поймал пластиковый стакан с пивом и сделал глоток во время празднования гола
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем необычным образом отпраздновал забитый командой гол в матче с «Байером» (4:3). 18-летний игрок запрыгнул на спину автору забитого мяча Эрлингу Холанду, после чего одной рукой поймал пластиковый стакан с пивом, сделал оттуда небольшой глоток и выкинул его за пределы поля.
Напомним, «Боруссия» трижды на протяжении матча отыгрывалась, а на 75-й минуте Холанд реализовал пенальти и вывел команду вперёд.
Дортмундская «Боруссия» после четырёх игр имеет в своём активе 9 набранных очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Байер» с семью очками идёт на пятом месте.
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