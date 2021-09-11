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Лукаку забил «Астон Вилле» семь голов в шести матчах АПЛ

Лукаку забил «Астон Вилле» семь голов в шести матчах АПЛ
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку забил гол в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Вилой» и довёл счёт результативных ударов в ворота «львов» до семи в турнире, сообщает Squawka.

Бельгиец открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи с передачи Матео Ковачича. Матч против «Астон Виллы» стал для Лукаку шестым в розыгрышах английской Премьер-лиги.

Видео гола Лукаку в матче с «Астон Виллой»:

Также данный результативный удар стал первым для Лукаку в футболке «Челси» на их домашней арене «Стэмфорд Бридж».

Напомним, Лукаку перешёл в «Челси» нынешним летом из миланского «Интера» за € 115 млн. До этого бельгиец выступал за «аристократов» с 2011 по 2014 год, но не являлся игроком стартового состава, преимущественно играя в арендах за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В прошлом розыгрыше итальянской Серии А бельгиец сыграл в 36 матчах, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.

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