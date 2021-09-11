Лукаку обновил рекорд по забитым мячам «Астон Вилле» в матчах АПЛ

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку оформил дубль в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Вилой» и довёл счёт результативных ударов в ворота «львов» до восьми в турнире.



Бельгийский игрок открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи с передачи Матео Ковачича. Данный гол стал первым для Лукаку на «Стэмфорд Бридж» в футболке «Челси».

Видео первого гола Лукаку в ворота «Астон Виллы»:

В добавленное ко второму тайму время Лукаку оформил дубль с передачи Сесара Аспиликуэты. Матч против «Астон Виллы» стал для Лукаку шестым в розыгрышах английской Премьер-лиги.

Видео второго гола Лукаку в ворота «Астон Виллы»:

Напомним, Лукаку перешёл в «Челси» нынешним летом из миланского «Интера» за € 115 млн. До этого бельгиец выступал за «аристократов» с 2011 по 2014 год, но не являлся игроком стартового состава, преимущественно играя в арендах за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В прошлом розыгрыше итальянской Серии А бельгиец сыграл в 36 матчах, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.



После четырёх туров «Челси» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Астон Вилла» (4) – на 12-м месте.