Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку обновил рекорд по забитым мячам «Астон Вилле» в матчах АПЛ

Лукаку обновил рекорд по забитым мячам «Астон Вилле» в матчах АПЛ
Комментарии

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку оформил дубль в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Вилой» и довёл счёт результативных ударов в ворота «львов» до восьми в турнире.

Бельгийский игрок открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи с передачи Матео Ковачича. Данный гол стал первым для Лукаку на «Стэмфорд Бридж» в футболке «Челси».

Видео первого гола Лукаку в ворота «Астон Виллы»:

В добавленное ко второму тайму время Лукаку оформил дубль с передачи Сесара Аспиликуэты. Матч против «Астон Виллы» стал для Лукаку шестым в розыгрышах английской Премьер-лиги.

Видео второго гола Лукаку в ворота «Астон Виллы»:

Напомним, Лукаку перешёл в «Челси» нынешним летом из миланского «Интера» за € 115 млн. До этого бельгиец выступал за «аристократов» с 2011 по 2014 год, но не являлся игроком стартового состава, преимущественно играя в арендах за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В прошлом розыгрыше итальянской Серии А бельгиец сыграл в 36 матчах, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.

После четырёх туров «Челси» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Астон Вилла» (4) – на 12-м месте.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
11 сентября 2021, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Лукаку – 15'   2:0 Ковачич – 49'   3:0 Лукаку – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021