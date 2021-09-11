Лукаку обновил рекорд по забитым мячам «Астон Вилле» в матчах АПЛ

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку оформил дубль в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Вилой» и довёл счёт результативных ударов в ворота «львов» до восьми в турнире.
Бельгийский игрок открыл счёт в матче на 15-й минуте встречи с передачи Матео Ковачича. Данный гол стал первым для Лукаку на «Стэмфорд Бридж» в футболке «Челси».
Видео первого гола Лукаку в ворота «Астон Виллы»:
В добавленное ко второму тайму время Лукаку оформил дубль с передачи Сесара Аспиликуэты. Матч против «Астон Виллы» стал для Лукаку шестым в розыгрышах английской Премьер-лиги.
Видео второго гола Лукаку в ворота «Астон Виллы»:
Напомним, Лукаку перешёл в «Челси» нынешним летом из миланского «Интера» за € 115 млн. До этого бельгиец выступал за «аристократов» с 2011 по 2014 год, но не являлся игроком стартового состава, преимущественно играя в арендах за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В прошлом розыгрыше итальянской Серии А бельгиец сыграл в 36 матчах, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.
После четырёх туров «Челси» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Астон Вилла» (4) – на 12-м месте.
- 11 сентября 2021
-
23:44
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:14
-
23:00
-
22:37
-
22:37
-
22:16
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:35
-
21:27
-
21:27
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:09
-
21:05
-
21:02
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:44
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
19:58
-
19:56