Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче с «Химками» (3:1) в седьмом туре Российской Премьер-Лиги.
«Выдохнули после сегодняшней победы. Сыграли хорошо за счёт командных действий. Для всех важная победа. На нас всех было большое давление. Рады, что удалось с этим справиться и заработать три очка.
Есть небольшое повреждение у меня, но не более того. В целом, всё нормально со здоровьем. Настроение сейчас хорошее, но не стоит обольщаться. Впереди тяжёлые игры, непростой график, с хорошим настроением подходим к Лиге Европы. Все её ждут.
Долго были на стадионе с Соболевым, потому что делали процедуры. Мы теперь профессионально относимся. Общались с Федуном после матча. Это не секрет. А вот о чем говорили — уже да», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 11 сентября 2021
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