Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче с «Химками» (3:1) в седьмом туре Российской Премьер-Лиги.

«Выдохнули после сегодняшней победы. Сыграли хорошо за счёт командных действий. Для всех важная победа. На нас всех было большое давление. Рады, что удалось с этим справиться и заработать три очка.



Есть небольшое повреждение у меня, но не более того. В целом, всё нормально со здоровьем. Настроение сейчас хорошее, но не стоит обольщаться. Впереди тяжёлые игры, непростой график, с хорошим настроением подходим к Лиге Европы. Все её ждут.



Долго были на стадионе с Соболевым, потому что делали процедуры. Мы теперь профессионально относимся. Общались с Федуном после матча. Это не секрет. А вот о чем говорили — уже да», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.