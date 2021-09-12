Гвардиола — о матче с «Лестером»: мы не можем забивать по 10 мячей в каждой игре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал успех команды в гостевом матче с «Лестером» в четвёртом туре английской Премьер-лиги (1:0).

«Я отдаю должное игрокам, которые сразу же после международной паузы стали играть хорошо. Я очень доволен как отдельными футболистами, так и в целом всей командой.

У нас было много моментов для того, чтобы забить, но реализация пока подводит. Однако работа над ней — это следующий шаг для того, чтобы претендовать на победу в сезоне. «Лестер» отлично оборонялся, а во втором тайме заставил нас понервничать, когда убегал в быстрые контратаки.

Мы не можем забивать по 10 мячей в каждом матче, так что я очень доволен и минимальной победой. Расшатать такую оборону, как у «Лестера» — большое дело. Неважно сколько голов мы забьём. Главное, чтобы их было больше, чем у соперника», — сказал Гвардиола после матча.