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Глава Ла Лиги: Лионель Месси не заслужил такого ухода из «Барселоны»

Глава Ла Лиги: Лионель Месси не заслужил такого ухода из «Барселоны»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Роналду, Гвардиола, Моуринью ушли… Нам очень повезло, что два лучших игрока мира играли в двух лучших командах планеты, и Ла Лига смогла воспользоваться этим, чтобы стать одними из лучших в мире. Возможно, уход Месси был самым болезненным, потому что лично я считаю его лучшим в истории. Он не заслужил такого ухода, не только из «Барселоны», но и из лиги», — приводит слова Тебаса Sport.es.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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