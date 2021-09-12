Глава Ла Лиги: Лионель Месси не заслужил такого ухода из «Барселоны»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Роналду, Гвардиола, Моуринью ушли… Нам очень повезло, что два лучших игрока мира играли в двух лучших командах планеты, и Ла Лига смогла воспользоваться этим, чтобы стать одними из лучших в мире. Возможно, уход Месси был самым болезненным, потому что лично я считаю его лучшим в истории. Он не заслужил такого ухода, не только из «Барселоны», но и из лиги», — приводит слова Тебаса Sport.es.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.