Профессиональная лига Франции жёстко ответила Тебасу на критику в сторону «ПСЖ»

Профессиональная футбольная лига Франции ответила на критику главы Ла Лиги Хавьера Тебаса в адрес «Пари Сен-Жермен».

«Слова президента Испанской футбольной лиги недостойны той организации, которую он представляет и которую Профессиональная футбольная лига всегда уважала. Поэтому мы просим Хавьера Тебаса следить за его возмутительными заявлениями. Очевидно, что Профессиональная футбольная лига и Ла Лига не придерживаются единого подхода к тому, какими должны быть отношения между лигами. Профессиональная футбольная лига не хочет быть «мулетой», которая тревожит Тебаса чтобы скрыть внутренние проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается испанский профессиональный футбол. С другой стороны, мы хотели бы напомнить, что финансовая щедрость, с которой испанские клубы извлекали выгоду в течение многих сезонов и которые лежат в основе текущих проблем, не является ни обязанностью, ни ответственностью «ПСЖ».

В заключение Профессиональная футбольная лига советует Хавьеру Тебасу вернуться к большей сдержанности. Каждая профессиональная лига должна теперь работать на развитие своего чемпионата и на общее благо европейского профессионального футбола, который должен сыграть свою роль, чтобы оправиться от кризиса в области здравоохранения, который серьезно повлиял на ее экономику. Поэтому европейские лиги должны объединиться, чтобы противостоять грядущим угрозам, связанным с международным календарём», — говорится в заявлении лиги на официальном сайте.

Ранее Тебас заявил, что такие клубы, как «ПСЖ» являются такой же угрозой, как и Суперлига. Также он сравнил «ПСЖ» с лигой легенд, учитывая возраст некоторых футболистов.