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Игуаин забил победный мяч за «Интер Майами» в игре с «Коламбусом»

Игуаин забил победный мяч за «Интер Майами» в игре с «Коламбусом»
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Аргентинский форвард Гонсало Игуаин стал автором единственного гола в матче «Интер Майами» – «Коламбус Крю». 33-летний нападающий оформил мяч на 16-й минуте и принёс победу своей команде.

В текущем сезоне MLS аргентинец провёл за «Интер» 20 матчей (18 в основе), забил девять голов и получил одну жёлтую карточку.

После 22 матчей «Интер Майами» с 29 очками занимает девятую строчку в Восточной конференции. Следующую встречу «Интер» проведёт на выезде 15 сентября с «Торонто».

Совладельцем «Интер Майами» является Дэвид Бэкхем. Также в составе команды выступает экс-игрок «ПСЖ» и «Ювентуса» Блез Матюйди.

Игуаин перешёл в американский клуб в 2020 году. Ранее он выступал за «Челси», «Милан», «Ювентус», «Наполи», «Реал» и «Ривер Плейт».

MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
12 сентября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 0
Коламбус Крю
Коламбус
1:0 Игуаин – 16'
Комментарии
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