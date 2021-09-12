«Крылья Советов» объявили об уходе иракского хавбека Хади
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«Крылья Советов» на официальном сайте объявили об уходе полузащитника Сафа Хади. Контракт между 22-летним иракским футболистом и самарским клубом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
«Крылья Советов» благодарят Сафа Хади за время в клубе, а также желают дальнейших успехов в карьере», — говорится в сообщении пресс-службы самарской команды.
Хади стал игроком «Крыльев Советов» в феврале 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник не играл в матчах Российской Премьер-Лиги. Всего на счету Хади 12 матчей за «Крылья Советов».
«Крылья Советов» в 7 матчах набрали 7 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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