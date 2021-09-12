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Гнабри может пропустить матч Лиги чемпионов с «Барселоной»

Гнабри может пропустить матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри получил повреждение в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (4:1).

Гнабри был заменён в компенсированное время первого тайма встречи. Вместо него на поле вышел хавбек «Баварии» Джамал Мусиала.

В ближайшее время Гнабри пройдёт медицинское обследование. По информации Mundo Deportivo, футболист может пропустить матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной», который состоится 14 сентября в Испании.

Гнабри стал игроком «Баварии» в 2017 году. Ранее полузащитник выступал за «Арсенал», «Вест Бромвич Альбион» и «Вердер». В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 4 матчах немецкой Бундеслиги и забил 2 гола. С 2016 года Гнабри вызывается в национальную команду Германии.

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