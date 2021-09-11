«Бавария» переиграла «РБ Лейпциг» на выезде

Сегодня, 11 сентября состоялся матч четвёртого тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «РБ Лейпциг» и «Бавария». Встреча прошла на поле стадиона «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в городе Лейпциг. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. «Бавария» оказалась сильнее со счётом 4:1.



На 12-й минуте счёт открыл польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. На 47-й минуте преимущество удвоил полузащитник Джамал Мусиала. На 54-й минуте дело до разгрома довёл форвард Лерой Зане. На это «РБ Лейпциг» смог ответить лишь голом полузащитника Конрада Лаймера. На 92-й минуте окончательный счёт установил форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг.



«Бавария» за четыре тура набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «РБ Лейпциг» (3) – на 10-й позиции.