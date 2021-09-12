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Глава Примеры: у «Барселоны» комплекс неполноценности из-за «Реала» и Переса

Глава Примеры: у «Барселоны» комплекс неполноценности из-за «Реала» и Переса
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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался об отношениях руководства «Реала» и «Барселоны».

«Бартомеу был за Суперлигу? С ним у нас были и хорошие, и плохие отношения, вплоть до того, что «Барселона» однажды осудила меня перед Высшим спортивным советом. И в ассамблеях последних лет его «Барса» всегда голосовала против меня и моих идей вместе с «Реалом».

У меня возникает ощущение, что Флорентино Перес и мадридский «Реал» совершили психологическое похищение «Барселоны». У каталонского клуба развился комплекс неполноценности. Я уже видел это с Бартомеу и продолжаю видеть это сейчас с Лапортой.

Флорентино Перес — очень умный парень, а его генеральный директор Хосе Анхель Санчес — самый чуткий в европейском футболе. И весь этот гламур и ноу-хау перед кем-то, кто не был в мире футбола более десяти лет…

Мы дошли до крайности — на ужине в преддверии Кубка Гампера был Флорентино! Кто бы мог такое представить? Это не означает, что Лапорта и Перес не могут дружить, но «Барса» выступала за соглашение с компанией CVC до тех пор, пока «Реал» не сказал «нет», — приводит слова Тебаса Sport.es.

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