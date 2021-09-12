Глава Примеры: Месси ушёл из «Барселоны» не по экономическим причинам

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался на тему ухода Лионеля Месси из «Барселоны».

«Я думаю, в следующем сезоне по финансовым отчётам «Барселоны» мы поймём, мог ли Месси остаться на самом деле или нет. Я уважаю решение клуба, но нужно говорить всё как есть. Это не было экономическим решением, я точно знаю. Я обсуждал это с Лапортой лично, по телефону и с его советом директоров. Если бы причина была экономической, мы бы нашли решение», — приводит слова Тебаса Sport.es.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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