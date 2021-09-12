Глава Примеры: Месси ушёл из «Барселоны» не по экономическим причинам

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался на тему ухода Лионеля Месси из «Барселоны».
«Я думаю, в следующем сезоне по финансовым отчётам «Барселоны» мы поймём, мог ли Месси остаться на самом деле или нет. Я уважаю решение клуба, но нужно говорить всё как есть. Это не было экономическим решением, я точно знаю. Я обсуждал это с Лапортой лично, по телефону и с его советом директоров. Если бы причина была экономической, мы бы нашли решение», — приводит слова Тебаса Sport.es.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Сезон испанской Примеры стал ещё зрелищнее вместе с «Okko». Трансляции матчей, а также игры английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол» — первые 7 дней за 1 рубль.
- 12 сентября 2021
-
13:53
-
13:41
-
13:30
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:41
-
11:26
-
11:23
-
11:08
-
11:01
-
10:51
-
10:51
-
10:38
-
10:31
-
10:02
-
10:02
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
08:21
-
07:03
-
05:59
-
05:43
-
04:55
-
04:42
-
03:59