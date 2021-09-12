Алексей Березуцкий прокомментировал ничью в матче «Арсенал» — ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал ничейный результат в матче армейской команды с тульским «Арсеналом» (2:2).

«Это была игра после сборных. Такие матчи всегда непростые. Тяжело быть довольным результатом и игрой. Она разбилась на отрезки. Где-то играли неплохо, где-то, мягко говоря, не очень. Пропустили два гола со стандартов, один забили. Потеря концентрации очень сказалась», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сегодня, 12 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.