Березуцкий рассказал о характере повреждения Заболотного

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал ничейный результат в матче армейской команды с тульским «Арсеналом» (2:2).

«Игра разбилась на отрезки. Первые полчаса мы играли довольно неплохо — да, моментов, может быть, не было, где-то не хватало завершающей передачи. Во втором тайме начали неважно, но концовку провели достаточно хорошо, но, естественно, тяжело быть довольными результатом и игрой.

Почему забиваем первыми и не выигрываем? Не думаю, что надо говорить о тенденции. С «Ахматом» мы тоже первые забили и выиграли.

У Заболотного чуть-чуть спазм, но ему надо ещё обследование пройти. Замена Кучаева в перерыве связана и с жёлтой карточкой в том числе», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».

Сегодня, 12 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.