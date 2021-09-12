Божович — о ничьей с ЦСКА: «Арсенал» имел шансы забить и забрать 3 очка

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничейный результат в матче с московским ЦСКА (2:2).

«Очко неплохо для нас. ЦСКА — это сильный соперник. Они играли лучше нас и больше владели инициативой, но у нас были лучше моменты. Я доволен. Отыгрывались, у нас была хорошие ситуации, чтобы забить. И тогда мы бы забрали 3 очка. Но не надо жаловаться. Я к судьям не обращался. Это моя инициатива — поменять скамейки. Раньше так было, мне привычнее», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

Сегодня, 12 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.