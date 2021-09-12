Божович — о ничьей с ЦСКА: «Арсенал» имел шансы забить и забрать 3 очка

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничейный результат в матче с московским ЦСКА (2:2).
«Очко неплохо для нас. ЦСКА — это сильный соперник. Они играли лучше нас и больше владели инициативой, но у нас были лучше моменты. Я доволен. Отыгрывались, у нас была хорошие ситуации, чтобы забить. И тогда мы бы забрали 3 очка. Но не надо жаловаться. Я к судьям не обращался. Это моя инициатива — поменять скамейки. Раньше так было, мне привычнее», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».
Сегодня, 12 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.
- 12 сентября 2021
-
18:24
-
18:22
-
18:10
-
18:04
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:25
-
17:25
-
17:21
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:41
-
16:38
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:54
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:19
-
15:06
-
14:50
-
14:50
-
14:37
-
14:35
-
14:14
-
14:10
-
14:05