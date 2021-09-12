Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Божович — о ничьей с ЦСКА: «Арсенал» имел шансы забить и забрать 3 очка

Божович — о ничьей с ЦСКА: «Арсенал» имел шансы забить и забрать 3 очка
Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничейный результат в матче с московским ЦСКА (2:2).

«Очко неплохо для нас. ЦСКА — это сильный соперник. Они играли лучше нас и больше владели инициативой, но у нас были лучше моменты. Я доволен. Отыгрывались, у нас была хорошие ситуации, чтобы забить. И тогда мы бы забрали 3 очка. Но не надо жаловаться. Я к судьям не обращался. Это моя инициатива — поменять скамейки. Раньше так было, мне привычнее», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

Сегодня, 12 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

Новость по теме
ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021