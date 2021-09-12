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«Сочи» одержал 18 побед дома с начала 2020 года. Больше выигрышей только у «Зенита»

«Сочи» одержал 18 побед дома с начала 2020 года. Больше выигрышей только у «Зенита»
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Сегодня в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» переиграл «Уфу» со счётом 3:1. Голами в составе «южан» отметились Жоаозиньо, Кристиан Нобоа и Матео Касьерра.

Сочинцы выиграли 18 из 25 домашних матчей лиги с начала 2020 года. В этих играх футболисты коллектива Владимира Федотова забили 60 голов. Ещё 5 раз команда российского специалиста сыграла вничью и дважды уступила соперникам. Только петербургский «Зенит», являющийся чемпионом страны, за это время выиграл больше домашних игр. Питерцы одержали победу в 20 матчах из 24.

В текущем сезоне «Сочи» выиграл все домашние матчи. Команда уже обыграла «Урал», «Химки» и «Уфу». В следующей игре, которая состоится 19 сентября на олимпийском стадионе «Фишт», «южане» сыграют с московским «Динамо».

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