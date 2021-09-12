«Сочи» обыграл «Уфу» благодаря голам Нобоа, Касьерры и Жоаозиньо

Сегодня в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встречались команды «Сочи» и «Уфа». Матч проходил в Сочи на стадионе «Фишт» и закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

На 11-й минуте «южане» вышли вперёд. Ибрагим Цаллагов выполнил точную передачу на Касьерру, тот ушёл от защитника в штрафной и с острого угла вогнал мяч под штангу.

На 35-й минуте Кристиан Нобоа укрепил преимущество хозяев. Попов разрезающей передачей в штрафную нашёл Нобоа, эквадорец быстро обработал мяч и отличным ударом в падении попал в левый нижний угол ворот.

Во 2-м тайме уфимцы отыграли один гол. Йокич выполнил навес в центр штрафной с левого фланга, Агаларов в воздухе перевисел соперника и пробил головой под правую штангу.

На последних секундах встречи Жоаозиньо здорово распорядился штрафным. Пробивая над «стенкой» и укладывая мяч в верхнюю правую часть ворот, бразилец послал мяч в девятку.

Благодаря домашней победе «Сочи» поднялся на 2-е место в чемпионате России. «Уфа» продолжает находиться в зоне стыковых матчей, занимая 13-ю строчку в Лиге.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.