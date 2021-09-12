«Валенсия» обыграла «Осасуну», Черышев получил травму

Сегодня, 12 сентября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 4-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Валенсию». Гости одержали победу со счётом 4:1.
Счёт матча был открыт на 8-й минуте встречи. Полузащитник «Осасуны» Хон Монкайола с передачи Дарко Брашанаца забил гол в ворота «летучих мышей».
На 26-й минуте матча «Валенсия» сравняла счёт. Нападающий Макси Гомес забил мяч.
В добавленное к первому тайму время российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму колена и был заменён. Его заменил Димитри Фулкье.
На 51-й минуте встречи защитник «Осасуны» Аридане Эрнандес забил гол в свои ворота. Спустя четыре минуты Гонсалу Гедеш с передачи Даниэля Васса увеличил преимущество гостей.
На 73-й минуте матча защитник «летучих мышей» Омар Альдерете с передачи Карлоса Солера нанёс результативный удар и установил окончательный счёт встречи – 4:1.
После четырёх сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 1-м месте с 10 очками в активе. «Осасуна» на 9-м месте, у неё 5 очков.
В 5-м туре «Валенсия» дома сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 19 сентября.
- 12 сентября 2021
-
20:01
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:37
-
19:33
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
18:49
-
18:46
-
18:39
-
18:37
-
18:24
-
18:22
-
18:10
-
18:04
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:25
-
17:25
-
17:21
-
17:09
-
16:55
-
16:48
-
16:41
-
16:38
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:54