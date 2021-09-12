«Валенсия» обыграла «Осасуну», Черышев получил травму

Сегодня, 12 сентября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 4-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Валенсию». Гости одержали победу со счётом 4:1.



Счёт матча был открыт на 8-й минуте встречи. Полузащитник «Осасуны» Хон Монкайола с передачи Дарко Брашанаца забил гол в ворота «летучих мышей».



На 26-й минуте матча «Валенсия» сравняла счёт. Нападающий Макси Гомес забил мяч.



В добавленное к первому тайму время российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму колена и был заменён. Его заменил Димитри Фулкье.



На 51-й минуте встречи защитник «Осасуны» Аридане Эрнандес забил гол в свои ворота. Спустя четыре минуты Гонсалу Гедеш с передачи Даниэля Васса увеличил преимущество гостей.



На 73-й минуте матча защитник «летучих мышей» Омар Альдерете с передачи Карлоса Солера нанёс результативный удар и установил окончательный счёт встречи – 4:1.



После четырёх сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 1-м месте с 10 очками в активе. «Осасуна» на 9-м месте, у неё 5 очков.



В 5-м туре «Валенсия» дома сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 19 сентября.