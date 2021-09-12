«Ливерпуль»: Эллиотт выписан из больницы

«Ливерпуль» дал комментарий о состоянии полузащитника Харви Эллиотта, который получил серьёзную травму в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».



«Футбольный клуб «Ливерпуль» может подтвердить, что Харви Эллиотт был выписан из больницы после серьёзной травмы лодыжки в игре с «Лидс Юнайтед» в воскресенье.



В ближайшие дни Эллиотту предстоит операция. Также клуб в ближайшее время сообщит о его прогнозах на будущее.



Харви, его семья и футбольный клуб «Ливерпуль» хотели бы официально выразить благодарность парамедикам и всему персоналу больницы Лидса за оказанную помощь и лечение», — сообщается на официальном сайте «Ливерпуля».

Видео момента с травмой Эллиотта:

Напомним, за полчаса до окончания встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник «павлинов» Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев. Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.



«Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:0. Голы на свой счёт записали Салах, Фабиньо и Мане.



После четырёх сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 10 очками. «Лидс Юнайтед» (2) — на 17-м месте.