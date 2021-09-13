«Реал Сосьедад» обыграл «Кадис», Оярсабаль оформил дубль

Вчера, 12 сентября, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 4-го тура испанской Примеры «Кадис» принимал «Реал Сосьедад». Гости одержали победу со счётом 2:0.
Счёт матча был открыт на 71-й минуте встречи. Нападающий бело-голубых Микель Оярсабаль с передачи Арица Элустондо забил гол в ворота андалусийского клуба.
Видео первого мяча Оярсабаля в матче с «Кадисом»:
На 83-й минуте встречи центральный защитник хозяев Кала сфолил в штрафной площади на Оярсабале, за что был удалён с поля. Судья встречи Алехандро Муньис Руис назначил пенальти в ворота «Кадиса», который реализовал Оярсабаль.
Оярсабаль реализовал пенальти и оформил дубль:
После четырёх туров в испанской Примере «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в таблице с 9 очками. «Кадис» (2) — на 16-м месте.
В пятом туре чемпионата «Кадис» сыграет на выезде с «Сельтой», а «Реал Сосьедад» дома примет «Севилью». Первый матч состоится 17 сентября, второй — 19 сентября.
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