«Реал Сосьедад» обыграл «Кадис», Оярсабаль оформил дубль

Вчера, 12 сентября, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 4-го тура испанской Примеры «Кадис» принимал «Реал Сосьедад». Гости одержали победу со счётом 2:0.



Счёт матча был открыт на 71-й минуте встречи. Нападающий бело-голубых Микель Оярсабаль с передачи Арица Элустондо забил гол в ворота андалусийского клуба.

Видео первого мяча Оярсабаля в матче с «Кадисом»:

На 83-й минуте встречи центральный защитник хозяев Кала сфолил в штрафной площади на Оярсабале, за что был удалён с поля. Судья встречи Алехандро Муньис Руис назначил пенальти в ворота «Кадиса», который реализовал Оярсабаль.

Оярсабаль реализовал пенальти и оформил дубль:

После четырёх туров в испанской Примере «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в таблице с 9 очками. «Кадис» (2) — на 16-м месте.



В пятом туре чемпионата «Кадис» сыграет на выезде с «Сельтой», а «Реал Сосьедад» дома примет «Севилью». Первый матч состоится 17 сентября, второй — 19 сентября.