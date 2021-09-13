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Президент «Сельты» отказался посещать игру с «Реалом» из-за трансфера 12-летнего игрока

Президент «Сельты» отказался посещать игру с «Реалом» из-за трансфера 12-летнего игрока
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Президент «Сельты» Виго Карлос Муриньо пропустил выездной матч своей команды с мадридским «Реалом» на обновлённом «Сантьяго Бернабеу» в знак протеста против трансфера 12-летнего игрока. Об этом сообщает AS.

По информации источника, президент «Сельты» должен был присутствовать на матче в качестве почётного гостя. Сообщается, что Муриньо не устроил трансфер 12-летнего Брайана Бугарина, названного лучшим игроком турнира молодых обещаний Ла Лиги. Юный футболист перешёл в мадридскую команду, а Муриньо обвинил президента мадридского клуба Флорентино Переса в «торговле» молодыми игроками.

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Сельту» со счетом 5:2. В следующем туре «Реал» на выезде проведёт встречу с «Валенсией» 19 сентября, а «Сельта» дома примет «Кадис» 17 сентября.

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