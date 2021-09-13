Бразильский здравнадзор запретил Виллиану выходить на поле в ближайших матчах
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Национальное агентство Бразилии по надзору за здоровьем запретило перешедшему в «Коринтианс» полузащитнику Виллиану участвовать в ближайших матчах. Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, ранее предполагалось, что Виллиан сыграет в матче против «Атлетико Гоияниенсе» в чемпионате Бразилии. Однако агентство выступило с заявлением, в котором говорилось, что Виллиан должен был пройти 14-дневный период карантина по прибытии в Бразилию из Лондона, и если он выйдет на поле, его могут арестовать. Ранее полузащитник вернулся в Бразилию, расторгнув контракт с лондонским «Арсеналом».
В прошедшем сезоне Виллиан сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач.
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