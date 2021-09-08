Виллиан: я не был счастлив в «Арсенале»

Бразильский полузащитник Виллиан прокомментировал решение расторгнуть контракт с лондонским «Арсеналом» и перейти в «Коринтианс».
«Я много размышлял об этом со своей семьёй и близкими друзьями. К сожалению, время, проведённое в „Арсенале“, было не лучшим. Я не был счастлив там. Это действительно так, но детали я рассказывать не буду. Я решил, что будет лучше вернуться в Бразилию. Я рассмотрел несколько вариантов и захотел вновь стать игроком „Коринтианса“. Мне хотелось быть поближе к семье. В этом клубе я раскрылся, пришло время вернуться», — цитирует Виллиана пресс-служба „Коринтианса“.
Виллиан является воспитанником «Коринтианса», и за основной состав этого клуба выступал с 2005 по 2007 год. Также бразилец играл в донецком «Шахтёре», махачкалинском «Анжи» и лондонском «Челси».
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Арсенал»
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