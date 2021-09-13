Гари Невилл: когда Лукаку забил, я подумал: грядёт что-то зловещее

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал победу «Челси» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:0).
««Астон Вилла играла хорошо, это приличная команда. Но „Челси“ — команда роботов, они играют методично. Когда Лукаку забил первый гол, я подумал: грядёт что-то зловещее. Именно такое ощущение оставляет „Челси“. Они не пропускают, их форвард гарантировано забивает, у них отличные игроки, которых сложно остановить.
Люди будут говорить о Пепе Гвардиоле и «Манчестер Сити», о Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед», но «Челси» выглядит очень серьёзно. Это было прекрасное выступление», — цитирует Невилла Birmingham Mail.
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Видеообзор матча «Челси» — «Астон Вилла»
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