Тренер сборной Украины рассказал, что Малиновский отказался играть с Чехией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что полузащитник Руслан Малиновский не принимал участие в контрольном поединке против Чехии, потому что не захотел оставаться в расположении национальной команды. Игра, прошедшая 8 сентября, закончилась вничью 1:1.
«Я отпустил игроков из «Шахтера» и «Динамо» перед матчем с Чехией. Малиновский подошел и сказал: «Я тоже хочу уехать». Администратор купил ему билет на игру в Чехии, но Руслан ответил: «Я не хочу оставаться, я хочу уехать». Чем он это объяснил? Ничем. Сказал, что хочет уехать. Между нами нет никакого конфликта, мы не ругались. Я ответил, что он может уезжать. Это же не клуб, где есть контрактные обязательства, а национальная сборная. Не хочешь – поезжай», – цитирует Петракова «Обозреватель».
Ранее СМИ сообщали о конфликте полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского с главным тренером национальной сборной Украины Александром Петраковым. Специалист оставил Малиновского в запасе на матч квалификации чемпионата мира — 2022 с Францией (1:1).
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