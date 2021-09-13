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Определена дата переигровки скандального матча «Ницца» — «Марсель»

Определена дата переигровки скандального матча «Ницца» — «Марсель»
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Пресс-служба французской Лиги 1 назвала дату переигровки матча 3-го тура «Ницца» — «Марсель». Встреча будет переиграна 27 октября.

Ранее стало известно, что Лига намеревается переиграть матч, который был прерван в концовке из-за фанатских беспорядков. Кроме того, с «Ниццы» сняли два очка.

В концовке матча при счёте 1:0 в пользу «Ниццы» фанаты хозяев начали бросать бутылки. Одна из них попала в полузащитника гостей Димитри Пайета. Француз бросил её назад, после чего начались беспорядки. Фанаты выбежали на поле, устроив драку с игроками соперника.

Арбитр остановил встречу и отправил игроков в подтрибунку. В дальнейшем судья намеревался возобновить игру, но футболисты «Марселя» отказались выходить на поле.

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