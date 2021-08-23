Пайет показал поцарапанную спину после конфликта с болельщиками «Ниццы»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет получил небольшие повреждения спины во время конфликта с фанатами «Ниццы» в ходе матча 3-го тура чемпионата Франции. Встреча, проходившая накануне, была прервана из-за беспорядков.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Get French Football News.
В концовке матча при счёте 1:0 в пользу «Ниццы» фанаты хозяев начали бросать бутылки. Одна из них попала в Пайета. Вероятно, на фото видны следы от попадания бутылки.
Француз бросил её назад, после чего начались беспорядки. Фанаты выбежали на поле, устроив драку с игроками соперника.
Арбитр остановил встречу и отправил игроков в подтрибунку. В дальнейшем судья намеревался возобновить игру, но футболисты «Марселя» отказались выходить на поле. Теперь «Марселю» грозит техническое поражение.
Руководители обоих клубов обвинили друг друга в провоцировании конфликта.
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