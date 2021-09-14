Хавбек «Бетиса» Каналес отметился блестящим голом после сольного прохода с центра поля

Вчера, 13 сентября, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 4-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Бетис». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Автором победного забитого мяча на 89-й минуте матча в составе «Бетиса» стал опытный 30-летний испанский атакующий полузащитник Серхио Каналес, которому удалось совершить блестящий сольный проход с центра поля и в изящном стиле поразить ворота голкипера «Гранады» Луиша Мануэла Максимиану.

Видео доступно на «Чемпионате».

Для Каналеса этот гол стал дебютным в текущем сезоне за «Бетис». В сезоне-2020/2021 в 34 матчах во всех турнирах он отличился 10 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

После четырёх туров «Бетис» занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 5 очками в активе. «Гранада» (2) – на 17-м месте.