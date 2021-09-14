Бонуччи: Щенсны должен сохранять спокойствие и не придавать значения критике

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поддержал голкипера Войцеха Щенсны накануне матча первого тура Лиги чемпионов с «Мальмё».
«Он должен сохранять спокойствие и не придавать значения критике. Мы все должны оставаться сосредоточенными на поле. Когда ты в «Ювентусе», ты должен привыкнуть к давлению. Мы должны быть сильнее давления. Те, кто носят футболку «Ювентуса», пользуются всеобщим доверием, кто бы ни носил её, потому что они этого заслуживают и не должны думать под давлением или критикой. Завтра вечером будет сложный матч, потому что «Мальмё» физически сильная команда, и мы здесь, чтобы забрать домой победу, которая позволит нам позитивно смотреть на следующие матчи», — приводит слова Бонуччи Tuttosport.
Встреча «Мальмё» — «Ювентус» пройдёт уже сегодня, во вторник, 14 сентября. Начало — в 22:00 мск.
- 14 сентября 2021
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