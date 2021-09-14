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Источник: «Барселона» готова к переговорам с «Динамо» по Захаряну

Источник: «Барселона» готова к переговорам с «Динамо» по Захаряну
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Российский комментатор Нобель Арустамян сообщил, что испанская «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Игра Арсена Захаряна в «Динамо», на молодёжном Евро и дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьёз нацелился на Арсена.

Это «Барселона». Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представили «Барсы» остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состоятся в ближайшие недели.

Вполе возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года — в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо».

Ранее Захаряном интересовались «Брюгге», «Лейпциг» и «Сассуоло», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

В контракте полузащитника с «Динамо» прописана сумма выкупа в размере € 12 млн. Со следующего сезона цена возрастёт до € 15 млн.

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 7 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

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