Егор Титов: Захаряну я бы посоветовал ни в коем случае не уезжать из РПЛ

Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поделился мнением о полузащитнике «Динамо» и национальной команды Арсене Захаряне.
«Что талант у Арсена есть, было видно сразу. То же самое скажу и про Тюкавина. Но у него позиция более зависимая. А Захарян может сам что-то придумать. Играет и слева, и справа, и под нападающим — мы это видели уже в РПЛ.
Сейчас молодым часто советуют ехать в Европу. Но Захаряну я бы наоборот посоветовал ни в коем случае не уезжать — хотя бы этот год еще закрепиться. Главное, чтобы у него был постоянный прогресс.
С Хорватией сыграл здорово. Единственный настоящий момент сборной в той игре — как раз удар Захаряна. Но с Мальтой было видно: поднаелся. Сказалось напряжение — в 18 лет оказался в главной сборной, к тебе большое внимание, пишут, снимают.
Главное — помочь ему оставаться на земле. Хотя он армянин — думаю, отец не даст ему взлететь куда-то, крылышки обрубит. Ну и партнеры должны помогать, конечно. Один он ничего не сделает», — цитирует Титова Sport24.
- 10 сентября 2021
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