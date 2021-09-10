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Егор Титов: Захаряну я бы посоветовал ни в коем случае не уезжать из РПЛ

Егор Титов: Захаряну я бы посоветовал ни в коем случае не уезжать из РПЛ
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поделился мнением о полузащитнике «Динамо» и национальной команды Арсене Захаряне.

«Что талант у Арсена есть, было видно сразу. То же самое скажу и про Тюкавина. Но у него позиция более зависимая. А Захарян может сам что-то придумать. Играет и слева, и справа, и под нападающим — мы это видели уже в РПЛ.

Сейчас молодым часто советуют ехать в Европу. Но Захаряну я бы наоборот посоветовал ни в коем случае не уезжать — хотя бы этот год еще закрепиться. Главное, чтобы у него был постоянный прогресс.

С Хорватией сыграл здорово. Единственный настоящий момент сборной в той игре — как раз удар Захаряна. Но с Мальтой было видно: поднаелся. Сказалось напряжение — в 18 лет оказался в главной сборной, к тебе большое внимание, пишут, снимают.

Главное — помочь ему оставаться на земле. Хотя он армянин — думаю, отец не даст ему взлететь куда-то, крылышки обрубит. Ну и партнеры должны помогать, конечно. Один он ничего не сделает», — цитирует Титова Sport24.

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