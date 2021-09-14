Орещук — об интересе «Барселоны» к Захаряну: ему нужно бежать с этого чемпионата!

Футбольный агент Роман Орещук отреагировал на сообщения об интересе «Барселоны» к нападающему «Динамо» Арсену Захаряну.
«Ничего не слышал об этом, но если это действительно так — это бомба! Это огромный шанс. Попробовать себя там стоит. Не рано ли? Да что вы всё об этом — рано или нет? Посмотрите, сколько сейчас молодых игроков играет в Европе. Рано что? Наоборот, самое время уезжать. Если есть возможность, то нужно бежать с этого чемпионата!
Думаю, что в «Барселону» он перейти-то сможет, но вряд ли он сразу попадёт в основной состав. Возможно, будет так, что его отдадут в аренду, чтобы он мог адаптироваться, и уже потом всё будет зависеть от самого Захаряна, вернут ли его или нет», — приводит слова агента Legalbet.
Ранее комментатор Нобель Арустамян рассказал, что каталонцы готовы начать переговоры с москвичами о переходе 18-летнего россиянина.
Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 7 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.
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