Роналду повторил рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня повторит рекорд испанского экс-футболиста Икера Касильяса, выступавшего за мадридский «Реал». Через час португалец примет участие в 177-м матче в Лиге чемпионов. Он попал в стартовый состав команды.
Сегодня состоятся первые встречи группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них «Манчестер Юнайтед» примет швейцарский «Янг Бойз». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.
- 14 сентября 2021
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:43
-
18:39
-
18:27
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:44
-
17:35
-
17:34
-
17:29
-
17:12
-
17:05
-
17:02
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:37
-
16:32
-
16:22
-
16:18
-
16:16
-
16:14
-
16:06
-
15:48
-
15:31
-
15:20
-
15:16