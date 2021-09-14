Российские игроки «Зенита» не встали на колено перед матчем с «Челси». Иностранцы — встали

Российские игроки «Зенита», а также украинец Ярослав Ракицкий, не встали на колено перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Иностранные футболисты сине-бело-голубых, как и игроки лондонского клуба, сделали этот жест в поддержку акции Black Lives Matter.

Напомним, сегодня, 14 сентября, лондонский «Челси» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру обслуживает польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским. Помогают ему ассистенты Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный рефери — Кжиштоф Якубик. Видеоассистенты главного арбитра – Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).



Напомним, в квартете H, помимо «Челси» и «Зенита», также сыграют «Ювентус» и «Мальмё».