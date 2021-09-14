«Челси» — «Зенит»: Лукаку открыл счёт в матче

Сегодня, 14 сентября, лондонский «Челси» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче на 69-й минуте открыл нападающий «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард откликнулся на подачу Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Крицюка.
Игру обслуживает польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским. Помогают ему ассистенты Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный рефери — Кжиштоф Якубик. Видеоассистенты главного арбитра – Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).
Напомним, в квартете H, помимо «Челси» и «Зенита», также играют «Ювентус» и «Мальмё».
- 14 сентября 2021
-
23:36
-
23:26
-
23:24
-
23:15
-
23:04
-
22:56
-
22:56
-
22:37
-
22:30
-
22:22
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:47
-
21:44
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
21:16
-
21:11
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:31
-
20:19