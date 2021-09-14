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«Челси» — «Зенит»: Лукаку открыл счёт в матче

«Челси» — «Зенит»: Лукаку открыл счёт в матче
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Сегодня, 14 сентября, лондонский «Челси» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 69-й минуте открыл нападающий «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард откликнулся на подачу Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Крицюка.

Игру обслуживает польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским. Помогают ему ассистенты Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный рефери — Кжиштоф Якубик. Видеоассистенты главного арбитра – Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).

Напомним, в квартете H, помимо «Челси» и «Зенита», также играют «Ювентус» и «Мальмё».

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