«Аталанта» сыграла вничью с «Вильярреалом», Миранчук отметился голевой передачей

Сегодня, 14 сентября, испанский «Вильярреал» встретился с итальянской «Аталантой». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершился со счётом 2:2. Игру обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавил Клеман Тюрпен.

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте игры. Быстрым голом отметился полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер. Однако на 39-й минуте «Вильярреал» восстановил статус-кво благодаря забитому мячу Ману Тригероса. На 73-й минуте Арно Груневелд вывел «жёлтую субмарину» вперёд. На 79-й минуте на поле в составе итальянской команды вышел Алексей Миранчук. Далее наступила очередь «Аталанты» отыгрываться – гол на 83-й минуте забил Робин Гозенс, а результативную передачу на него отдал как раз вышедший на замену Миранчук. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

Напомним, в другом матче квартета F «Манчестер Юнайтед» сенсационно уступил швейцарскому «Янг Бойз» (1:2). Таким образом, лидером группы сенсационно становится «Янг Бойз», набравший 3 очка. Далее располагаются «Аталанта» и «Вильярреал», в активе которых по одному очку. Замыкает турнирную таблицу «Манчестер Юнайтед», оставшийся без набранных баллов.