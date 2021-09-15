Тухель: «Зенит» — очень сильный соперник. Нам пришлось как следует постараться

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0).

«Нам было тяжело создавать моменты и бить по воротам в первом тайме. Во втором стало проще находить пространство и наносить удары. Думаю, победа заслуженная, трудовая. Мы долго не могли измотать соперника, но в целом мне понравилось увиденное.

Лукаку нанёс превосходный удар головой после своевременного паса Аспиликуэты. Вот почему Ромелу с нами. Он любит забивать и приносит нам результат.

Нельзя сказать, что происходившее на поле удручало. Всё-таки «Зенит» — очень сильный соперник. Нам пришлось как следует постараться. У чемпионов России много игроков высокого уровня. Они хорошо перекрывали зоны. Мы добились важной победы и сделали шаг вперёд», — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции в эфире телеканала BT.