Уткин: Клаудиньо приехал к нам не из Бразилии! Он приехал из девяностых

Известный журналист и блогер Василий Уткин оценил игру футболистов «Зенита» в матче с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

Мне очень понравился Чистяков. Ну да, он не уследил за самым Лукакостным; а весь смысл такого слежения и заключается в том, чтобы и одного шанса не дать. Но просто Лукаку же с нашими регулярно играет. И вот так самоотверженно с ним бодаться, получать под рёбра и в основном всё же отбиваться — с трудом припоминаю.

И главное, я не знаю сейчас российского защитника, который бы смог ещё какие-то игровые резоны из себя извлечь, чтобы играть против Ромелу. Вот поэтому мне понравился Чистяков. От Жиру отмахался бы. Это было мужественно и в целом качественно. С поправкой на класс, который у Лукаку и Чистяку принципиально разный. Я бы сказал, что против Лукаку Чистяков играл, как будто он чех. В смысле — защитник сборной Чехии.

А Клаудиньо приехал к нам не из Бразилии! Он приехал из девяностых. Если тот, кто его привёз, ещё тут (или его можно вызвать), свяжите — пусть подвезёт меня обратно», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Зениту» предстоит провести матч с «Мальмё». Игра состоится 29 сентября.