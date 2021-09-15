Жорди Альба получил травму в матче с «Баварией»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
32-летний футболист, вышедший в стартовом составе Барселоны», был заменен на 74-й минуте Алехандро Бальде. Как сообщает Marca, Альба испытывает дискомфорт в области подколенного сухожилия правой ноги и 15 сентября пройдет медицинское обследование.
«Барселона» проиграла на своём поле «Баварии» со счётом 0:3. В составе «Баварии» дубль оформил Роберт Левандовски и ещё один гол в свой актив записал Томас Мюллер.
Отметим, таким образом сине-гранатовые впервые в своей истории проиграли три домашних матча подряд в еврокубках. В декабре 2020 года «Барселона» проиграла «Ювентусу» (0:3) на своём поле. После этого каталонский клуб уступил «Пари Сен-Жермен» (1:4).
- 15 сентября 2021
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